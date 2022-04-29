RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası açılış maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Son 10 maçın 9'unu kazanan sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkıyor. İşte İsmail Kartal'ın sahaya süreceği muhtemel 11.

29.04.2022 10:14 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:14
Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor.

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Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Geçen hafta Ç. Rize'ye yarım düzine gol atarak gövde gösterisi yapan Sarı Kanarya'da moraller yüksek. Hedef, 8 Mayıs'taki Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak.

Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

HEDEF DEVLER LİGİ
Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, arkasındaki Konyaspor'a yakalanmamak için maçı mutlaka kazanmak istiyor.

Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Kalan 4 maçta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, ligi en azından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Sarper Barış Saka görev yapacak.

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