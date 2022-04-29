Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası açılış maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Son 10 maçın 9'unu kazanan sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkıyor. İşte İsmail Kartal'ın sahaya süreceği muhtemel 11.
29.04.2022 10:14 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:14
Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor.