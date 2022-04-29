Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor.