Luis Campos, Inaki Pena’yı Celta Vigo’ya mı götürüyor? Galatasaray'da flaş transfer iddiası
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ünlü futbol adamı Luis Campos'un danışmanlık için anlaştığı bir başka kulüp olan Celta Vigo'ya kaleci transferi için Sarı-Kırmızılı kulüpte kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'yı önerdiği belirtildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Galatasaray'da bir süredir başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ve transfer çalışmalarında en yetkili isim olan Luis Campos, bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile de danışmanlık görevi için anlaşma sağlamıştı.
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Luis Campos'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen kaleci Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya götürmek için kolları sıvadığı yer aldı.
Campos'un kaleci transferi yapacak olan Celta Vigo'a Inaki Pena'yı önerdiği ve İspanyol kulübünün de 23 yaşındaki file bekçisini gündemine aldığı iddia edildi.
Ayrıca haberde Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Pena'nın bonservisinin bulunduğu Barcelona'ya geri döneceği ve genç kalecinin Katalan ekibinde gelecek sezon yedek kaleci olarak düşünüldüğü kaydedildi.
Galatasaray'ın da performansından memnun olduğu ve kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Pena'nın kendisini Barcelona'nın geri çağırması sebebiyle takımda kalması bir hayli zor gözüküyor.