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Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor

Süper Lig'in 19. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

25.01.2019 22:33 - Son Güncelleme: 25.01.2019 22:35
Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor

Mücadelenin 69. dakikasında kendi kalesine gol atan Dorukhan Toköz, 78. dakikada bu sefer topu Erzurumspor ağlarına gönderdi. Mücadelenin 87. dakikasında Quaresma rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. BB Erzurumspor ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.

Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor


Önemli pozisyonlar

3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor

32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.

56' Erzurumspor'da Rashad Muhammed, dar açıdan yaptığı sert vuruşunda Karius'u aşamadı.

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