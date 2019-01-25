Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor
Süper Lig'in 19. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Önemli pozisyonlar
3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.
8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.
56' Erzurumspor'da Rashad Muhammed, dar açıdan yaptığı sert vuruşunda Karius'u aşamadı.