Kartal evinde yaralı | MS: Beşiktaş 1-1 BB Erzurumspor

Mücadelenin 69. dakikasında kendi kalesine gol atan Dorukhan Toköz, 78. dakikada bu sefer topu Erzurumspor ağlarına gönderdi. Mücadelenin 87. dakikasında Quaresma rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



