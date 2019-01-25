Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'a üst üste kötü haberler geliyor. Transfer etmeye çalıştığı bir futbolcudan daha olumsuz yanıt aldı.
25.01.2019 15:09
- Son Güncelleme: 25.01.2019 15:11
Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Fatih Terim sabırsızlanıyor, sarı kırmızılı taraftarlar ise yönetimden gelecek müjdeyi bekliyor.
Bir taraftan, Galatasaray için zaman daralırken diğar taraftan ise gelen haberler bir türlü istenildiği gibi değil...
Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak, Alan Carvalho ve Pato için Dubai'ye gitmiş ancak Türkiye'ye eli boş dönmüştü.
Transferde bir türlü istediği sonucu alamayan sarı kırmızılı ekibe transferde bir kapı daha kapandı.
Terim'in transfer konusunda isyan etmesi üzerine Galatasaray transfer listesine kısa süre önce eklediği Dawid Kownacki için vakit kaybetmeden harekete geçti.