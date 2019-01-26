Galatasaray Charlie Austin'i bugün İstanbul'a getiriyor!
Galatasaray golcüsünü İngiltere'de buldu. Sarı-Kırmızılı takım Southampton'da forma giyen Charlie Austin ile anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
26.01.2019 08:16
- Son Güncelleme: 26.01.2019 08:16
Sarı-Kırmızılılarda forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor.
Gomis'in ayrılmasının ardından 7 aylık süreçte takıma forvet katamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.
Son olarak Alan ve Pato transferlerini de gerçekleştiremeyen Galatasaray için, İngiltere'den flaş bir iddia geldi.
Southampton'da forma giyen Charlie Austin'in kulübünden ayrılma kararı aldığı ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları...
İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre, Charlie Austin Ocak ayında Southampton'dan ayrılmaya karar verdi.