Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Galatasaray'ın kazanmasıyla puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-2'ye yakalansa da karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çıkan olaylar ise oyunun önüne geçti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmayı ve sonrasında çıkan olayları değerlendirdi. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...

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İLKER YAĞCIOĞLU- Seyrantepe'ye kalacak gibi

Trabzon'da belki de ligin şampiyonunu belirleyecek maça Fenerbahçe müthiş başladı. Tamamen topa sahip olup oyunu kontrolünü ele aldı.