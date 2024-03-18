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Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Spor yazarları sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı mücadeleyi ve sonrasında çıkan olayları değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:01 Güncelleme 18 Mart 2024, 08:01
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Galatasaray'ın kazanmasıyla puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-2'ye yakalansa da karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu 2

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çıkan olaylar ise oyunun önüne geçti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmayı ve sonrasında çıkan olayları değerlendirdi. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...

Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu 3

İLKER YAĞCIOĞLU- Seyrantepe'ye kalacak gibi
Trabzon'da belki de ligin şampiyonunu belirleyecek maça Fenerbahçe müthiş başladı. Tamamen topa sahip olup oyunu kontrolünü ele aldı.

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