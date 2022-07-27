Kanarya’nın hedefi Kadıköy’de tur! İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının muhtemel 11’leri

Temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu aşamada da bozulmazsa mücadele penaltı atışlarına gidecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus galibiyet planlarını hazırladı.