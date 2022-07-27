Kanarya'nın hedefi Kadıköy'de tur! İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi 2. turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Kanarya, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılıp adını 3. Tur'a yazdırmak istiyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kritik müsabakada sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında sahaya çıkması beklenen 11'ler...
Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2. Tur ön eleme maçında Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
20.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Massimiliano İrrati yönetecek. İki takım Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.
Temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu aşamada da bozulmazsa mücadele penaltı atışlarına gidecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus galibiyet planlarını hazırladı.
İMHA TİMİ HAZIR
Jorge Jesus, ilk maçtaki gibi doğru kurguyla Dinamo Kiev'e pozisyon vermemeyi hesaplıyor. Hücumda ise çabuk paslaşmalar ve savunma arkası koşularla gol arayacak.
Portekizli çalıştırıcı hücum hattında İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King ve Enner Valencia dörtlüsünü kullanmayı planlıyor.