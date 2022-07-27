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Fenerbahçe İtalya'dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae

Son olarak Kim Min-Jae'yi İtalya Serie A ekibi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Son dönemlerde üç oyuncusunu İtalya'ya gönderen sarı lacivertliler, bu üç oyuncudan tam 45 milyon Euro kar elde etti. İşte detaylar...

27.07.2022 17:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 17:58
Fenerbahçe İtalya’dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae

Yaşanan mali krizler sonrasında transferde mantıklı hamleler yapmak durumunda kalan Fenerbahçe'de, takıma katılan oyuncuların satışından elde edilen bonservis gelirleri dikkat çekici noktalara ulaştı.

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Fenerbahçe İtalya’dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae

Son olarak Napoli'ye Kim Min-Jae'yi satan sarı lacivertliler, oyuncusunu 18,050 milyon Euro karşılığında gönderdi.

Fenerbahçe İtalya’dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae

54,25 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Bu transfer ise akıllara Kanarya'nın yüksek bedelle İtalyanlara sattığı son üç oyuncu transferini akıllara getirdi. Sarı lacivertliler, üç oyuncudan kasasına 54,25 milyon Euro'yu koydu.

Fenerbahçe İtalya’dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae

İLK YOLCU ELJIF ELMAS'TI
Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı lacivertlilerden İtalya'ya transfer akımını başlatan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe İtalya’dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae

2017/18 sezonunun başında Rabotnicki'den transfer edilen Eljif Elmas'a 180 bin Euro bonservis bedeli ödendi.

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