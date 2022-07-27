Fenerbahçe İtalya'dan 45 milyon Euro kar etti! Son isim Kim Min-Jae
Son olarak Kim Min-Jae'yi İtalya Serie A ekibi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Son dönemlerde üç oyuncusunu İtalya'ya gönderen sarı lacivertliler, bu üç oyuncudan tam 45 milyon Euro kar elde etti. İşte detaylar...
27.07.2022 17:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 17:58
Yaşanan mali krizler sonrasında transferde mantıklı hamleler yapmak durumunda kalan Fenerbahçe'de, takıma katılan oyuncuların satışından elde edilen bonservis gelirleri dikkat çekici noktalara ulaştı.
Son olarak Napoli'ye Kim Min-Jae'yi satan sarı lacivertliler, oyuncusunu 18,050 milyon Euro karşılığında gönderdi.
54,25 MİLYON EUROLUK SATIŞ
Bu transfer ise akıllara Kanarya'nın yüksek bedelle İtalyanlara sattığı son üç oyuncu transferini akıllara getirdi. Sarı lacivertliler, üç oyuncudan kasasına 54,25 milyon Euro'yu koydu.
İLK YOLCU ELJIF ELMAS'TI
Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı lacivertlilerden İtalya'ya transfer akımını başlatan ilk futbolcu oldu.