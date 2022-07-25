Sergen Yalçın'ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş'tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın'ın eski halinden eser yok
Beşiktaş'tan ayrılığının ardından bir süredir ortalarda görünmeyen Sergen Yalçın'ın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Hem Beşiktaş'la yollarını ayıran hem de aynı dönemde Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile ilişkisini sonlandıran Sergen Yalçın ardından bir süre sırra kadem basmıştı. O gün bugündür ortalarda pek görünmeyen Sergen Yalçın'ın son hali bir anda sosyal medyaya düşünce olanlar oldu. İşte Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın son hali....
25.07.2022 16:48 - Son Güncelleme: 25.07.2022 16:48
Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın'ın son hali şaşırttı.
EN SON TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz yaz Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Yalçın, arkadaşlarıyla görüntülenmişti.
Meraklı bakışların odağında bütün gün şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet eden Sergen Yalçın'ın, bol bol meyve yemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Bir ara şezlongda uyuyan Sergen Yalçın, daha sonra sıcak havada denize girip serinlemek yerine uzanarak dinlenmeyi tercih etmişti.
SON HALİ ŞOKE ETTİ
Beşiktaş 'tan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Sergen Yalçın, tatilin tadını çıkarıyor.