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Haberler Spor Sergen Yalçın'ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş'tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın'ın eski halinden eser yok

Sergen Yalçın'ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş'tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın'ın eski halinden eser yok

Beşiktaş'tan ayrılığının ardından bir süredir ortalarda görünmeyen Sergen Yalçın'ın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Hem Beşiktaş'la yollarını ayıran hem de aynı dönemde Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile ilişkisini sonlandıran Sergen Yalçın ardından bir süre sırra kadem basmıştı. O gün bugündür ortalarda pek görünmeyen Sergen Yalçın'ın son hali bir anda sosyal medyaya düşünce olanlar oldu. İşte Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın son hali....

25.07.2022 16:48 - Son Güncelleme: 25.07.2022 16:48
Sergen Yalçın’ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş’tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın’ın eski halinden eser yok

Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın'ın son hali şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın’ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş’tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın’ın eski halinden eser yok

EN SON TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz yaz Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Sezonun yorgunluğunu tatilde atan Yalçın, arkadaşlarıyla görüntülenmişti.

Sergen Yalçın’ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş’tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın’ın eski halinden eser yok

Meraklı bakışların odağında bütün gün şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet eden Sergen Yalçın'ın, bol bol meyve yemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Sergen Yalçın’ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş’tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın’ın eski halinden eser yok

Bir ara şezlongda uyuyan Sergen Yalçın, daha sonra sıcak havada denize girip serinlemek yerine uzanarak dinlenmeyi tercih etmişti.

Sergen Yalçın’ın son hali ağızları bir karış bıraktı! Beşiktaş’tan ayrılıp sırra kadem basan Sergen Yalçın’ın eski halinden eser yok

SON HALİ ŞOKE ETTİ

Beşiktaş 'tan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Sergen Yalçın, tatilin tadını çıkarıyor.

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