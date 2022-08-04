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Haberler Spor Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11'leri

Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma öncesi Çekya ekibine karşı iyi hazırlandıklarını ifade eden Jesus, "Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. İşte Jesus'un Slovacko karşısında sahaya süreceği muhtemel 11.

takvim.com.tr
AJANSLAR
04.08.2022 10:34 - Son Güncelleme: 04.08.2022 10:34
Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

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Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11’leri

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11’leri

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalan sarı-lacivertli takım, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11’leri

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Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11’leri

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