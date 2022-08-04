Kanarya UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor! İşte Fenerbahçe-Slovacko maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma öncesi Çekya ekibine karşı iyi hazırlandıklarını ifade eden Jesus, "Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. İşte Jesus'un Slovacko karşısında sahaya süreceği muhtemel 11.
04.08.2022 10:34 - Son Güncelleme: 04.08.2022 10:34
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalan sarı-lacivertli takım, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır da Slovacko karşısında forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın oynaması da zor...