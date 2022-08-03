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Fenerbahçe'ye tangocu golcü! Enzo Copetti radarda

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları sürüyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
03.08.2022 18:57 - Son Güncelleme: 03.08.2022 19:00
Fenerbahçe’ye tangocu golcü! Enzo Copetti radarda

Fenerbahçe forvet transferi konusunda yoğun mesai harcarken, Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi.

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Fenerbahçe’ye tangocu golcü! Enzo Copetti radarda

Arjantin basınına göre Sarı-Lacivertliler, Enzo Copetti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’ye tangocu golcü! Enzo Copetti radarda

26 yaşındaki futbolcu Racing Club formasını giyiyor.

Fenerbahçe’ye tangocu golcü! Enzo Copetti radarda

Kulübüyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız 2022 yılında çıktığı 32 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye tangocu golcü! Enzo Copetti radarda

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Enzo Copetti bu yılın başında Rafaela kulübünden sadece 620 bin Euro karşılığında Racing Club'a transfer oldu.

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