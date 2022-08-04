Konyaspor Avrupa için sahada! İşte Vaduz - Konyaspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk karşılaşmasında temsilcimiz Konyaspor, Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasına müthiş başlayan ve BATE Borisov'u beş golle eleyen yeşil beyazlı temsilcimiz, Lihtenştayn'da yer alan Rheinpark Stadı'nda tur için mücadele verecek. Dev heyecan, A Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları sizlerle...
04.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 04.08.2022 15:46
Rheinpark Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek.
Temsilcimiz Konyaspor'da ise kart cezalısı olan Sokol Cikalleshi ve sakatlığı bulunan Oğulcan yer almadı.