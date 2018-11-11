Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Isla, orta sahanın merkezinde forma giyecek

Koeman, Şilili futbolcusu Isla'yı orta sahanın merkezinde oynattı.

Bu bölgede cezalı, kadro dışı ve sakat futbolcuların çok olması nedeniyle Hollandalı teknik adam, asıl mevkisi sağ bek olan Isla'yı ön liberoya çekti.