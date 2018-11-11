Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, tarihinde ilk kez farklı bir rengi formasında taşıdı. İşte o renkli formaların sebebi...
11 Kasım 2018 Pazar, 19:19:52 Güncelleme: 19:30:55
Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
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