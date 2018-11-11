Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, tarihinde ilk kez farklı bir rengi formasında taşıdı. İşte o renkli formaların sebebi...

11 Kasım 2018 Pazar, 19:19:52 Güncelleme: 19:30:55
Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
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Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
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Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilci Anderlecht'i 2-0 yendikleri maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.

Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
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Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Kırmızı kart cezalısı Jailson Marques Siqueira'nın yerine sarı-lacivertlilerde, Mauricio Isla ilk 11'de forma giydi.

Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
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Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Isla, orta sahanın merkezinde forma giyecek

Koeman, Şilili futbolcusu Isla'yı orta sahanın merkezinde oynattı.

Bu bölgede cezalı, kadro dışı ve sakat futbolcuların çok olması nedeniyle Hollandalı teknik adam, asıl mevkisi sağ bek olan Isla'yı ön liberoya çekti.

Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı
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Kanarya renkli forma numaralarıyla sahaya çıktı

Kariyerinde daha önce ön liberoda forma giyen Isla, sarı-lacivertli formayla ise ilk defa bir maça bu bölgede başladı.

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