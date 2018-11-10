Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 21:20:20 Güncelleme: 21:30:18
Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
18. dakikada Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan topla birlikte ceza alanı içine giren Sofiane Feghouli, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Muammer Yıldırım'dan dönen topu iyi takip eden Henry Onyekuru, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
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Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
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