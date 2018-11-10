Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Ümit Davala Galatasaray'ın başında maça çıkarken Garry Rodrigues, Ryan Donk, Ndiaye cezaları nedeniyle, Fernando ve Nagatomo ise sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

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