Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 21:20:20 Güncelleme: 21:30:18
Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
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Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Ümit Davala Galatasaray'ın başında maça çıkarken Garry Rodrigues, Ryan Donk, Ndiaye cezaları nedeniyle, Fernando ve Nagatomo ise sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

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Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
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Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

18. dakikada Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan topla birlikte ceza alanı içine giren Sofiane Feghouli, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Muammer Yıldırım'dan dönen topu iyi takip eden Henry Onyekuru, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

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Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
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Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
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Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

62. dakikada Şamil Cinaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Fernando Muslera kurtardı, top sekerken karambol yaşandı. Bu pozisyonda Muslera başına darbe aldı. Fernando Muslera'nın tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 6 dakika durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray Kayseri'den 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)
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Galatasaray Kayseriden 3 puanla çıktı! (MS: Kayserispor 0-3 Galatasaray)

75'te Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasıyla sol kanatta Tiago Lopes'den topu kurtaran Henry Onyekuru, hızla ceza alanı içine girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

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