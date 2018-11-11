Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Tamer Tuna sonrasındaki ilk maçında 3 puana uzandı. Beşiktaş ise son 4 haftadaki üçüncü mağlubiyetini aldı. Sivasspor'un Robinho ile attığı gol, Beşiktaş'ın da kazandığı bir penaltı, VAR uyarıları sonrasında iptal edildi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Sivasspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Sivasspor'un Robinho ile 69'da attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilirken Beşiktaş'ın 75. dakikada kazandığı penaltı da yine VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beşiktaş, ligde son 4 haftadaki üçüncü mağlubiyetini alırken Tamer Tuna'yla yollarını ayıran Sivasspor, 4 maç sonra 3 puanı hatırladı.
GÜVEN'İNİ BOŞA ÇIKARMADI!
Mücadelede gol perdesi 11. dakikada açıldı: Pepe'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, ortasını arka direkte bulunan Güven Yalçın'a yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşu kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Golün yaratıcısı olan Quaresma bu sezon ligdeki 8. asistini yaptı.