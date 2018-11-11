Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Tamer Tuna sonrasındaki ilk maçında 3 puana uzandı. Beşiktaş ise son 4 haftadaki üçüncü mağlubiyetini aldı. Sivasspor'un Robinho ile attığı gol, Beşiktaş'ın da kazandığı bir penaltı, VAR uyarıları sonrasında iptal edildi

11 Kasım 2018 Pazar, 22:25:42 Güncelleme: 22:43:40
Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)
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Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Sivasspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Sivasspor'un Robinho ile 69'da attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilirken Beşiktaş'ın 75. dakikada kazandığı penaltı da yine VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beşiktaş, ligde son 4 haftadaki üçüncü mağlubiyetini alırken Tamer Tuna'yla yollarını ayıran Sivasspor, 4 maç sonra 3 puanı hatırladı.

Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)
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Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Beşiktaş'ta maç öncesinde belinde ağrılar olan Loris Karius ve Tolgay Arslan, maç kadrosuna alınmazken kaleyi Genk maçındaki gibi Tolga Zengin korudu. Beşiktaş'ta Güven Yalçın da Şenol Güneş tarafından ilk 11'de başlatıldı.

Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)
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Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

GÜVEN'İNİ BOŞA ÇIKARMADI!

Mücadelede gol perdesi 11. dakikada açıldı: Pepe'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, ortasını arka direkte bulunan Güven Yalçın'a yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşu kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Golün yaratıcısı olan Quaresma bu sezon ligdeki 8. asistini yaptı.

Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)
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Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

SEVİNÇ KISA SÜRDÜ

Sivasspor, Beşiktaş'ın golünden sadece 3 dakika sonra eşitliği yakaladı: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Robinho geçti.

Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)
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Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Robinho'nun ortası ile arka direkte buluşan David Braz'ın kafa vuruşu çizgi üzerinde bulunan Oğuzhan Özyakup'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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