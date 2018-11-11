Kartala Dolmabahçede soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Kartal'a Dolmabahçe'de soğuk duş! (MS: Beşiktaş 1-2 Sivasspor)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Tamer Tuna sonrasındaki ilk maçında 3 puana uzandı. Beşiktaş ise son 4 haftadaki üçüncü mağlubiyetini aldı. Sivasspor'un Robinho ile attığı gol, Beşiktaş'ın da kazandığı bir penaltı, VAR uyarıları sonrasında iptal edildi

11 Kasım 2018 Pazar, 22:25:42 Güncelleme: 22:43:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





