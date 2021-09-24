Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yıl yaptığımız karate şampiyonasını bu yıl Adana'da yapıyoruz. Pazar günü yapılacak Milli Takım seçmelerinde seçilen sporcularımız da kasım ayında Dubai'ye giderek orada Dünya Şampiyonası'na katılacak. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah" diye konuştu.