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Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister

Adana'da başlayan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti. Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili, "Her yıl yaptığımız karate şampiyonasını bu yıl Adana'da yapıyoruz. Pazar günü yapılacak Milli Takım seçmelerinde seçilen sporcularımız da kasım ayında Dubai'ye giderek orada Dünya Şampiyonası'na katılacak. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah" diye konuştu.

24.09.2021 17:18 - Son Güncelleme: 24.09.2021 17:20
Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası dün Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya 41 ilden 650 sporcu katılırken, şampiyonanın ikinci gününde kadınlar mücadele etti. Kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

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Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yıl yaptığımız karate şampiyonasını bu yıl Adana'da yapıyoruz. Pazar günü yapılacak Milli Takım seçmelerinde seçilen sporcularımız da kasım ayında Dubai'ye giderek orada Dünya Şampiyonası'na katılacak. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah" diye konuştu.

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister

Öte yandan, şampiyonanın yarın tamamlanacağı, Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi Milli Takım seçmelerinin de pazar günü yapılacağı öğrenildi.

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister
Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti! Yaklaşmak yürek ister
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