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Haberler Spor Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğe göz kırpan Trabzonspor'da Hamsik fırtınası yaşanıyor. Slovak yıldız Hamsik bu sezon Trabzonspor ve Milli takım formasıyla tüm maçlarda forma giydi. Futboluyla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Bordo-Mavili forma altında 10 maçta 895 dakika oynadı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
24.09.2021 14:09 - Son Güncelleme: 24.09.2021 14:09
Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

Trabzonspor'un maestrosu çalışkanlığı ve enerjisiyle takımına büyük güç katıyor. Slovak yıldızın gösterdiği performans taraftarı da fazlasıyla memnun ediyor.

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Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

Slovak yıldız Hamsik bu sezon Trabzonspor ve Milli takım formasıyla tüm maçlarda forma giydi.

Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

Futboluyla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Bordo-Mavili forma altında 10 maçta 895 dakika oynadı.

Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

34 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla 'İşte gerçek profesyonel' dedirtti. Herkesin rotasyon kelimesini kullandığı dönemde yaşına rağmen koşu mesafesi ve mücadelesiyle alkışı hak etti.

Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!

Trabzonspor'da 10 maçta 895 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu Milli Takım'da 3 maçta 263 dakika oynadı.

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