Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!
Spor Toto Süper Lig'de liderliğe göz kırpan Trabzonspor'da Hamsik fırtınası yaşanıyor. Slovak yıldız Hamsik bu sezon Trabzonspor ve Milli takım formasıyla tüm maçlarda forma giydi. Futboluyla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Bordo-Mavili forma altında 10 maçta 895 dakika oynadı.
24.09.2021 14:09
- Son Güncelleme: 24.09.2021 14:09
Trabzonspor'un maestrosu çalışkanlığı ve enerjisiyle takımına büyük güç katıyor. Slovak yıldızın gösterdiği performans taraftarı da fazlasıyla memnun ediyor.
Trabzonspor'da 10 maçta 895 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu Milli Takım'da 3 maçta 263 dakika oynadı.