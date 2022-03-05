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Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile perşembe günü oynayacağı maç öncesi yeşil-beyazlıları mağlup ederek çıkışını sürdürme peşinde. İşte seri yakalamak isteyen Galatasaray'da Torrent'in sahaya süreceği muhtemel ilk 11.

05.03.2022 11:22 - Son Güncelleme: 05.03.2022 11:22
Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Kötü gidişe iki hafta önceki Göztepe maçında son veren, geçtiğimiz hafta ise Çaykur Rize'yi yenerek öz güven tazeleyen Galatasaray, ligin güçlü ekibi Konyaspor'a konuk oluyor.

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Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile perşembe günü oynayacağı maç öncesi yeşil-beyazlıları mağlup ederek çıkışını sürdürme peşinde.

Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Teknik Direktör Torrent, 4-2 kazanılan Rize maçının kadrosunu bozmak istemiyor. İspanyol çalıştırıcı, iyileşmesine rağmen Muslera'nın yerine yine Pena'ya şans verecek.

Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Savunma dörtlüsünde Omar, Nelsson, Marcao ve son maçın yıldızı Van Aanholt oynayacak. Orta sahada Berkan, Taylan ve Cicaldau, ileride ise Emre Kılınç, Kerem ve Mostafa forma giyecek.

Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel 11’ler

KONYA SON 4 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ
Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un uzun süre ensesinde olan Konyaspor, 4 hafta önce rakibine 2-1 kaybettikten sonra düşüşe geçti.

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