Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile perşembe günü oynayacağı maç öncesi yeşil-beyazlıları mağlup ederek çıkışını sürdürme peşinde. İşte seri yakalamak isteyen Galatasaray'da Torrent'in sahaya süreceği muhtemel ilk 11.
05.03.2022 11:22 - Son Güncelleme: 05.03.2022 11:22
Kötü gidişe iki hafta önceki Göztepe maçında son veren, geçtiğimiz hafta ise Çaykur Rize'yi yenerek öz güven tazeleyen Galatasaray, ligin güçlü ekibi Konyaspor'a konuk oluyor.