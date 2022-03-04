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20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivaspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlenen Roberto Carlos, sahalara geri döndü. Roberto Carlos 20 sterlin karşılığında anlaşma sağladığı İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne formasıyla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
04.03.2022 18:50 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:50
20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivaspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlenen Roberto Carlos, sahalara geri döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı

ROBERTO CARLOS İLK MAÇINDA GOL ATTI

İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne United'la maça çıktı.

20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı

Brezilyalı efsane isim, ilk maçında fileleri havalandırdı.

20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı

20 STERLİN KARŞILIĞINDA ANLAŞTI

48 yaşındaki Roberto Carlos'un, 20 sterlin karşılığında anlaşma sağladığı Bull in the Barne formasıyla çıktığı ilk maçta gol atması sosyal medyayı da salladı.

20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı
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