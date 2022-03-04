20 sterlinlik anlaşma! 48’lik Roberto Carlos ilk maçında gol attı
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivaspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlenen Roberto Carlos, sahalara geri döndü. Roberto Carlos 20 sterlin karşılığında anlaşma sağladığı İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne formasıyla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.
04.03.2022 18:50 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:50
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivaspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlenen Roberto Carlos, sahalara geri döndü.
ROBERTO CARLOS İLK MAÇINDA GOL ATTI
İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne United'la maça çıktı.
20 STERLİN KARŞILIĞINDA ANLAŞTI
48 yaşındaki Roberto Carlos'un, 20 sterlin karşılığında anlaşma sağladığı Bull in the Barne formasıyla çıktığı ilk maçta gol atması sosyal medyayı da salladı.