Jorge Jesus'un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalanmasının ardından transfer hareketliliği yaşanıyor. Portekizli teknik adamın takımı incelemesinin ardından 3 ismin transfer edilmesini istediği ve raporu Fenerbahçe yönetimine verdiği öğrenildi. İşte o isimler...
05.06.2022 10:37 - Son Güncelleme: 05.06.2022 10:37
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, şampiyonluk yaşamak için Sarı-Lacivertliler'e imza attığını belirterek, "Ofansif ve yaratıcı oyuncularla sonuca gideceğiz" açıklamasını yaptı.