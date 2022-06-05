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Jorge Jesus'un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalanmasının ardından transfer hareketliliği yaşanıyor. Portekizli teknik adamın takımı incelemesinin ardından 3 ismin transfer edilmesini istediği ve raporu Fenerbahçe yönetimine verdiği öğrenildi. İşte o isimler...

05.06.2022 10:37 - Son Güncelleme: 05.06.2022 10:37
Jorge Jesus’un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.

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Jorge Jesus’un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, şampiyonluk yaşamak için Sarı-Lacivertliler'e imza attığını belirterek, "Ofansif ve yaratıcı oyuncularla sonuca gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Jorge Jesus’un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden

Portekiz medyası da Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmasına geniş yer ayırdı.

Jorge Jesus’un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Record, tecrübeli teknik adamın transfer etmek istediği isimleri mercek altına aldı.

Jorge Jesus’un transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe yönetiminden 3 talep birden

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