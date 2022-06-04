A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları'nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11'leri
UEFA Uluslar C Ligi ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Teknik Direktör Kunt ilk 11'i belirledi.
04.06.2022 16:57 - Son Güncelleme: 04.06.2022 16:57
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında bu akşam Faroe Adaları'nı konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
STEFAN KUNTZ İLE 7. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.