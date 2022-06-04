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Haberler Spor A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları'nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11'leri

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları'nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11'leri

UEFA Uluslar C Ligi ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Teknik Direktör Kunt ilk 11'i belirledi.

04.06.2022 16:57 - Son Güncelleme: 04.06.2022 16:57
A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları’nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11’leri

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında bu akşam Faroe Adaları'nı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları’nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11’leri

Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları’nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11’leri

STEFAN KUNTZ İLE 7. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları’nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11’leri

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları’nı konuk ediyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının muhtemel ilk 11’leri

Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

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