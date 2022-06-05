Son dakika Fenerbahçe haberleri... Nottingham Forest, Fulham ve Newcastle United scoutlarından Attila Szalai’ye yakın markaj!

Fenerbahçe Yönetimi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birinin ayrılmasına izin verecek. O da bir şartla… İkisinden birine yüksek bonservis ücreti teklif edildiği taktirde…

Macar stoper Szalai için şu anda gelen teklifler 12-13 milyon Euro civarında… Fenerbahçe Yönetimi, İngiliz kulüplerin resmi olarak kapıyı çalması durumunda fiyatın artmasını isteyecek.