Son dakika Fenerbahçe haberleri... Nottingham Forest, Fulham ve Newcastle United scoutlarından Attila Szalai’ye yakın markaj!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin 90 dakika forma giydiği maçı kazanan Macarlar, 60 yıl sonra İngiltere'yi devirmeyi başardı. Yıldız oyuncuyu bu karşılaşmada Nottingham Forest, Fulham ve Newcastle United scoutları takip etti. 3 kulübün yetkilileri Szalai'nin performansından çok etkilendiler.
Fenerbahçe'de Kim Min Jae ile birlikte savunmanın sigortası olan Macar stoper için İngiliz ekiplerinin ilgisi sürüyor. İngiltere Premier Ligi ekiplerinin takibinde olan yıldız futbolcu dün oynanan milli maçta da tribünden takip edildi.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Macaristan, İngiltere'yi 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin 90 dakika forma giydiği maçı kazanan Macarlar, 60 yıl sonra İngiltere'yi devirmeyi başardı.
Macaristan Milli Takımı'nda Orban ve Lang ile birlikte İngiliz forvetlerini savunan Szalai performansıyla alkışı hak etti. Yıldız oyuncuyu bu karşılaşmada Nottingham Forest, Fulham ve Newcastle United scoutları takip etti. 3 kulübün yetkilileri Szalai'nin performansından çok etkilendiler.
Fenerbahçe Yönetimi, Avrupa'nın önemli kulüplerinin peşinde olduğu Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birinin ayrılmasına izin verecek. O da bir şartla… İkisinden birine yüksek bonservis ücreti teklif edildiği taktirde…
Macar stoper Szalai için şu anda gelen teklifler 12-13 milyon Euro civarında… Fenerbahçe Yönetimi, İngiliz kulüplerin resmi olarak kapıyı çalması durumunda fiyatın artmasını isteyecek.
24 kez Macar Milli Takım formasını giyen 24 yaşındaki başarılı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, Szalai için Limassol'a 2.2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Geçen yıl 800 bin Euro piyasa değeri olan Szalai'nin şimdiki değere ise 12 milyon Euro… Genç oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı.