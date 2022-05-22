Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu kadar kötüsü görülmedi! Kara Kartal resmen tarih yazdı

Tecrübeli teknik adam, 8 maçlık periyotta sadece 3 kez kazanabildi… 3'lü sisteminden vazgeçmeyen Fransız teknik adam savunmayı ise bir türlü oturtamadı. Beşiktaş sezon başından bu yana kalesini gole kapatmakta zorlandı. Kara Kartal tarihinde ilk kez bir sezonda 70 gol yedi.