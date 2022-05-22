Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu kadar kötüsü görülmedi! Kara Kartal resmen tarih yazdı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son sezonunda tam bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş resmen tarih yazdı. 3'lü sisteminden vazgeçmeyen Fransız teknik adam savunmayı ise bir türlü oturtamadı. Beşiktaş sezon başından bu yana kalesini gole kapatmakta zorlandı. Kara Kartal tarihinde ilk kez bir sezonda 70 gol yedi. Siyah-Beyazlılar, en son 2000-2001 sezonunda 48 maçta 69 gol yemişti.
Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezon elde ettiği sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-Beyazlılar, 38 hafta sonunda topladığı 59 puanla Avrupa bileti alamadı ve büyük hüsran yaşadı…
Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş, 15 hafta sonunda 6 mağlubiyet aldıktan sonra yoluna Önder Karaveli ile devam etti. Önder hoca ile başta işler iyi gitse de sonlara doğru değişim kaçınılmaz oldu. Takım, 8 hafta kala Fransız teknik adam Valerien Ismael'e teslim edildi.
Tecrübeli teknik adam, 8 maçlık periyotta sadece 3 kez kazanabildi… 3'lü sisteminden vazgeçmeyen Fransız teknik adam savunmayı ise bir türlü oturtamadı. Beşiktaş sezon başından bu yana kalesini gole kapatmakta zorlandı. Kara Kartal tarihinde ilk kez bir sezonda 70 gol yedi.