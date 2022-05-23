600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

MBAPPE İSTEDİ, PSG'DE GÖREV YAPACAK

Kylian Mbappe'nin Monaco'da parladığı dönemde Fransız ekibinin sportif direktörü olan Luis Campos'un yıldız futbolcu ile özel bir bağının olduğu ve bu yüzden Portekizli futbol adamının Mbappe'nin isteği ile PSG'de görev yapacağı kaydedildi.