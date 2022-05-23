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600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

PSG ile sona eren sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 300 milyon Euro imza parası, 100 milyon Euro da yıllık ücret karşılığında 3 yıl karşılığında uzatan Kylian Mbappe'nin Galatasaray'daki başkan danışmanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Luis Campos için de flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
23.05.2022 17:26 - Son Güncelleme: 23.05.2022 17:28
600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

Kylian Mbappe'nin kulübü PSG ile sona eren sözleşmesini 300 milyon Euro imza parası ve seneliği 100 milyon Euro'dan 3 yıllığına uzatması Avrupa'da gündeme oturmuştu.

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600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

Toplamda 600 milyon Euro'luk bir kontrata imza atan Mbappe'ye PSG'de teknik direktörü, transferleri ve sportif direktörü belirleme gibi de yetkilerin verildiği konuşulmuştu.

600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

Bu doğrultuda PSG'de flaş bir gelişme yaşandı.

600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki başkan danışmanı görevinden ayrıldığını resmen açıklayan ünlü futbol adamı Luis Campos'un PSG'de Kylian Mbappe'nin isteği doğrultusunda göreve başladığı İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca'da yer aldı.

600 milyon Euro’luk imzada Galatasaray detayı! Mbappe’den flaş Campos hamlesi

MBAPPE İSTEDİ, PSG'DE GÖREV YAPACAK
Kylian Mbappe'nin Monaco'da parladığı dönemde Fransız ekibinin sportif direktörü olan Luis Campos'un yıldız futbolcu ile özel bir bağının olduğu ve bu yüzden Portekizli futbol adamının Mbappe'nin isteği ile PSG'de görev yapacağı kaydedildi.

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