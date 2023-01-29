Jorge Jesus'tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kazanarak Galatasaray ile olan puan farkının açılmasını engellemek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'le ilgili bir karar verdi. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa ise 3 puan alarak düşme hattından yukarı tırmanmak istiyor. İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...
29.01.2023 12:36 - Son Güncelleme: 29.01.2023 12:36
LİGDE 40. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek.