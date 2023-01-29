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Haberler Spor Jorge Jesus'tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

Jorge Jesus'tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kazanarak Galatasaray ile olan puan farkının açılmasını engellemek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'le ilgili bir karar verdi. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa ise 3 puan alarak düşme hattından yukarı tırmanmak istiyor. İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...

29.01.2023 12:36 - Son Güncelleme: 29.01.2023 12:36
Jorge Jesus’tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Jorge Jesus’tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri...

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Jorge Jesus’tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri...

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi ligde geride kalan 20 haftada 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

Jorge Jesus’tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri...

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

Jorge Jesus’tan sürpriz Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11’leri...

LİGDE 40. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek.

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