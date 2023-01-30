Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

BURAK YILMAZ 4 BÜYÜKLERDE BÜYÜK İŞLER BAŞARDI

Burak Yılmaz, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi. Gol krallığı sevinci yaşadı. Milli Takımımıza büyük katkılar sağladı. Türkiye'de başardıklarının ardından sürpriz bir şekilde 35 yaşında Lille'e transfer olan, orada Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşarak tarihe yazan Burak Yılmaz sezon başında da Hollanda'nın yolunu tutmuştu.