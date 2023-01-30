Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik
Son dakika spor haberleri... Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz, gollerine Hollanda'da devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ortaya koyduğu performansla alkışı hak ediyor. Ülkemizde 4 büyüklerde forma giyen Burak Yılmaz, son dönemde müthiş istatistiklere imza attı. En önemlisi de penaltı atışlarındaki başarısı...
Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz, gollerine Hollanda'da devam ediyor.
Futbol kariyerini Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, 19. haftada deplasmanda Cambuuur'u 2-1 mağlup ettikleri maçta penaltıdan bir gole imza attı. Fortuna Sittard, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Cambuur ise 12 puanda kaldı. 37 yaşındaki yıldız böylece ligde 8 gol, 3 asiste ulaştı.
BURAK YILMAZ BU SEZON 11 GOLE KATKIDA BULUNDU
Hollanda Ligi'nde 18. maçında 8 gol, 3 asiste ulaşarak 11 gole katkı sağlayan Burak 90 dakika sahada kalırken, Oğuzhan Özyakup da 90. dakikada yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz'ın yanı sıra Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup ile birlikte Trabzonspor'da da oynayan Doğan Erdoğan görev alıyor.
BURAK YILMAZ 4 BÜYÜKLERDE BÜYÜK İŞLER BAŞARDI
Burak Yılmaz, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi. Gol krallığı sevinci yaşadı. Milli Takımımıza büyük katkılar sağladı. Türkiye'de başardıklarının ardından sürpriz bir şekilde 35 yaşında Lille'e transfer olan, orada Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşarak tarihe yazan Burak Yılmaz sezon başında da Hollanda'nın yolunu tutmuştu.
SON 24 PENALTININ 23'ÜNÜ GOLE ÇEVİRDİ
Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard'la, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik direktörlük olmak üzere 5 yıllık kontrat imzalayan milli futbolcu, Hollanda'da da klasını konuşturmaya devam ediyor. Fortuna formasıyla 6'da 6 penaltı atan tecrübeli golcü, kariyerindeki son 24 penaltının 23'ünü gole çevirdi.
KAÇIRDIĞI TEK PENALTI PORTEKİZ MAÇINDA
Burak'ın kaçırdığı tek penaltı ise, Türkiye-Portekiz maçındaki penaltıydı. Dünya Kupası play-0ff mücadelesinin son saniyesinde kazanılan penaltıda topun başına geçen Burak, vuruşu gole çevirememişti. Kaçan penaltı sonrası gözyaşlarına boğulan Burak, maçın ardından Milli Takım'a veda etmişti.