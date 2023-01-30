Vav TV İzle
Haberler Spor Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

Son dakika spor haberleri... Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz, gollerine Hollanda'da devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ortaya koyduğu performansla alkışı hak ediyor. Ülkemizde 4 büyüklerde forma giyen Burak Yılmaz, son dönemde müthiş istatistiklere imza attı. En önemlisi de penaltı atışlarındaki başarısı...

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
30.01.2023 14:31 - Son Güncelleme: 30.01.2023 14:31
Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz, gollerine Hollanda'da devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

Futbol kariyerini Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, 19. haftada deplasmanda Cambuuur'u 2-1 mağlup ettikleri maçta penaltıdan bir gole imza attı. Fortuna Sittard, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltti. Cambuur ise 12 puanda kaldı. 37 yaşındaki yıldız böylece ligde 8 gol, 3 asiste ulaştı.

Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

BURAK YILMAZ BU SEZON 11 GOLE KATKIDA BULUNDU

Hollanda Ligi'nde 18. maçında 8 gol, 3 asiste ulaşarak 11 gole katkı sağlayan Burak 90 dakika sahada kalırken, Oğuzhan Özyakup da 90. dakikada yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz'ın yanı sıra Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup ile birlikte Trabzonspor'da da oynayan Doğan Erdoğan görev alıyor.

Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

BURAK YILMAZ 4 BÜYÜKLERDE BÜYÜK İŞLER BAŞARDI

Burak Yılmaz, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi. Gol krallığı sevinci yaşadı. Milli Takımımıza büyük katkılar sağladı. Türkiye'de başardıklarının ardından sürpriz bir şekilde 35 yaşında Lille'e transfer olan, orada Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşarak tarihe yazan Burak Yılmaz sezon başında da Hollanda'nın yolunu tutmuştu.

Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

SON 24 PENALTININ 23'ÜNÜ GOLE ÇEVİRDİ

Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard'la, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik direktörlük olmak üzere 5 yıllık kontrat imzalayan milli futbolcu, Hollanda'da da klasını konuşturmaya devam ediyor. Fortuna formasıyla 6'da 6 penaltı atan tecrübeli golcü, kariyerindeki son 24 penaltının 23'ünü gole çevirdi.

Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

KAÇIRDIĞI TEK PENALTI PORTEKİZ MAÇINDA

Burak'ın kaçırdığı tek penaltı ise, Türkiye-Portekiz maçındaki penaltıydı. Dünya Kupası play-0ff mücadelesinin son saniyesinde kazanılan penaltıda topun başına geçen Burak, vuruşu gole çevirememişti. Kaçan penaltı sonrası gözyaşlarına boğulan Burak, maçın ardından Milli Takım'a veda etmişti.

Ah be Burak Yılmaz onu nasıl kaçırdın! Kahreden istatistik

Portekiz'i elenerek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybeden Türkiye, 20 senelik özlemine son verememişti.

SON DAKİKA