Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş uyarı: O ismi harcama...

ERMAN TOROĞLU - OKAN BURUK'UN HAKKINI VERELİM

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.