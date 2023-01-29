Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş uyarı: O ismi harcama...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek ligde galibiyet serisini 10 maça çıkaran Galatasaray, liderliğini de korudu. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Usta spor yazarı Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'a uyarılarda bulundu. İşte o yazılar...
29.01.2023 09:31 - Son Güncelleme: 29.01.2023 09:37
ERMAN TOROĞLU - OKAN BURUK'UN HAKKINI VERELİM
Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.
Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi. Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu. Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar. Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar. Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak.