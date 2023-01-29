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Haberler Spor Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş uyarı: O ismi harcama...

Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş uyarı: O ismi harcama...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek ligde galibiyet serisini 10 maça çıkaran Galatasaray, liderliğini de korudu. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Usta spor yazarı Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'a uyarılarda bulundu. İşte o yazılar...

takvim.com.tr
29.01.2023 09:31 - Son Güncelleme: 29.01.2023 09:37
Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş uyarı: O ismi harcama...

ERMAN TOROĞLU - OKAN BURUK'UN HAKKINI VERELİM

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş uyarı: O ismi harcama...

Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı sezon başında büyüklere karşı. Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır. Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez.

Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş uyarı: O ismi harcama...

Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi. Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu. Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar. Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar. Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak.

Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş uyarı: O ismi harcama...

Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar. Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar. Haliyle de o zaman fark sahada gözüküyor.

Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş uyarı: O ismi harcama...

Giresun nemli bir kent. Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın. Demek ki buradakiler ciddi çalışmalar. Onlara tebrikler…

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