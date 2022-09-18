Antalyaspor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak olay: Shoya Nakajima saniyeler içinde atıldı! Annesi tribünde ağladı
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor - Adana Demirspor maçında ilginç olaylar oldu. Deplasman ekibinin kazandığı maçta 3 kırmızı kart çıktı. Ev sahibi Antalyaspor'da oyuna sonradan giren Japon futbolcu Shoya Nakajima, sadece saniyeler içinde kırmızı kart görerek oyundan atılırken; tribündeki yakınları gözyaşlarına boğuldu.
18.09.2022 10:00 - Son Güncelleme: 18.09.2022 10:00
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor.
Adana Demirspor maçına kadar oynadığı 3 maçı da kaybeden Antalyaspor, Adana Demirspor maçının 8. dakikasında 10 kişi kaldı.
Adana Demirspor ilk yarıyı Younes Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ilginç bir an yaşandı.