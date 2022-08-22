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Haberler Spor Jorge Jesus'tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

Jorge Jesus'tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0'lık skorla geçerek tur kapısını aralayan Fenerbahçe, evinde Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda savunmadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Gustavo Henrique'yi oynatmayı planladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

22.08.2022 10:10 - Son Güncelleme: 22.08.2022 10:10
Jorge Jesus’tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Jorge Jesus’tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

Jorge Jesus’tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i 2-0 yenen Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3'e taşımayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin kazanması halinde averajla liderlik şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Jorge Jesus’tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE
Altay

Jorge Jesus’tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Osayi Samuel

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