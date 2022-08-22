Jorge Jesus'tan savunmada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0'lık skorla geçerek tur kapısını aralayan Fenerbahçe, evinde Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda savunmadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Gustavo Henrique'yi oynatmayı planladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...
22.08.2022 10:10 - Son Güncelleme: 22.08.2022 10:10
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i 2-0 yenen Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3'e taşımayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin kazanması halinde averajla liderlik şansı bulunuyor.
FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LERİ