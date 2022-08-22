Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını fırtına gibi oynadığı karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı. Spor yazarları maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulunurken, Beşiktaş teknik adamı Valerien Ismael'e de flaş bir eleştiri geldi. İşte o yazılar...
22.08.2022 09:27 - Son Güncelleme: 22.08.2022 09:27
İkinci yarı hakem arkadaş, Karagümrük'ün 12. oyuncusu gibiydi. Gerçek olan şu ki; Beşiktaş dün hakemi de yendi.
Kalitesi her halinden belli Masuaku 40 yıllık Beşiktaşlı gibi... Necip yine yüreğini ortaya koyarken N'Koudou sol kanatta her topu ayağına aldığında tribünleri ayağa kaldırdı. Fransız yıldızın sezon başında satış listesinde konulmasını İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz!