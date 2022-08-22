Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael’le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

Ghezzal'in yokluğunda Rosier; Muleka ve Berkay'ın özellikle topsuz alan driplingleriyle sağ kanattan müthiş bindirmeler yaptı. Weghorst hem atıyor hem de rakibe nefes aldırmıyor. Söylemedi demeyin; Hollandalı, Mario Gomez'i aratmaz.