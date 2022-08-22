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Haberler Spor Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını fırtına gibi oynadığı karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı. Spor yazarları maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulunurken, Beşiktaş teknik adamı Valerien Ismael'e de flaş bir eleştiri geldi. İşte o yazılar...

22.08.2022 09:27 - Son Güncelleme: 22.08.2022 09:27
Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael’le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

SİNAN VARDAR - PARÇALADI
Beşiktaş dün Karagümrük'ü baskılı, tempolu, rakibe nefes aldırmayan futbol anlayışıyla tam anlamıyla paramparça etti. İlk yarıda Beşiktaş'ın üç top direkte patlarken, hakem Arda Kardeşler'in VAR'la ortaklaşa penaltıyı yemesi yine ayıp ötesiydi.

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Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael’le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

İkinci yarı hakem arkadaş, Karagümrük'ün 12. oyuncusu gibiydi. Gerçek olan şu ki; Beşiktaş dün hakemi de yendi.

Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael’le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

Ghezzal'in yokluğunda Rosier; Muleka ve Berkay'ın özellikle topsuz alan driplingleriyle sağ kanattan müthiş bindirmeler yaptı. Weghorst hem atıyor hem de rakibe nefes aldırmıyor. Söylemedi demeyin; Hollandalı, Mario Gomez'i aratmaz.

Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael’le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

Kalitesi her halinden belli Masuaku 40 yıllık Beşiktaşlı gibi... Necip yine yüreğini ortaya koyarken N'Koudou sol kanatta her topu ayağına aldığında tribünleri ayağa kaldırdı. Fransız yıldızın sezon başında satış listesinde konulmasını İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz!

Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael’le ilgili çarpıcı sözler: Olan biteni izleyen bir teknik adam

Maçın yıldızı Salih Uçan'dı. Hele hele ikinci golde N'Koudou'ya attığı nefis pas tekrar tekrar izlenecek kadar güzellikteydi. Kim ne derse desin yılın transferi Salih Uçan'dır.

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