Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan ayrılan Olimpiu Morutan'dan dikkat çeken performans
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Galatasaray'ın yüklü bir bonservis ücreti ödediği ve sonrasında İtalya'ya kiraladığı Olimpiu Morutan Serie B'deki performansıyla dikkat çekti. Morutan, Galatasaray'daki son döneminde arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş, sosyal medyadaki tek fotoğraflarıyla da gündeme oturmuştu.
Galatasaray'ın geçen sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Romen oyuncu, İtalya serüvenine iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yüklü bir bonservis ücreti ödediği ve sonrasında İtalya'ya kiraladığı yıldız oyuncu Serie B'deki performansıyla dikkat çekti.
Bu sezon Pisa'ya kiralık olarak transfer olan Olimpiu Morutan, 2 Serie B maçında 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 17 dakika görev alan Morutan toplamda 130 dakika sahada kaldı.
Son oynanan Como maçında penaltıdan fileleri havalandıran Morutan, Serie B'de haftanın takımına seçilmeyi başardı.
Galatasaray'ın geçen yıl FCSB'den 4.1 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Teknik Direktör Okan Buruk da oyuncunun başka bir takıma kiralanmasına karar verdi.
Geçen sezon Galatasaray'da 26 Süper Lig maçında forma giyen Romen oyuncu 3 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genel olarak vasat bir görüntü çizen genç oyuncu, performansından kaynaklanan mental sorunlar da yaşamıştı.
Morutan, Galatasaray'daki son döneminde arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş, sosyal medyadaki tek fotoğraflarıyla da gündeme oturmuştu.
Galatasaray'ın 4.1 milyon Euro bonservis ücreti ödediği Romen oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Morutan'ı Pisa'ya kiralayan Cimbom, 150 bin Euro kiralama ücreti aldı.