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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan ayrılan Olimpiu Morutan'dan dikkat çeken performans

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan ayrılan Olimpiu Morutan'dan dikkat çeken performans

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Galatasaray'ın yüklü bir bonservis ücreti ödediği ve sonrasında İtalya'ya kiraladığı Olimpiu Morutan Serie B'deki performansıyla dikkat çekti. Morutan, Galatasaray'daki son döneminde arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş, sosyal medyadaki tek fotoğraflarıyla da gündeme oturmuştu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
22.08.2022 11:26 - Son Güncelleme: 22.08.2022 11:39
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Galatasaray'ın geçen sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Romen oyuncu, İtalya serüvenine iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yüklü bir bonservis ücreti ödediği ve sonrasında İtalya'ya kiraladığı yıldız oyuncu Serie B'deki performansıyla dikkat çekti.

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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Bu sezon Pisa'ya kiralık olarak transfer olan Olimpiu Morutan, 2 Serie B maçında 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 17 dakika görev alan Morutan toplamda 130 dakika sahada kaldı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Son oynanan Como maçında penaltıdan fileleri havalandıran Morutan, Serie B'de haftanın takımına seçilmeyi başardı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Galatasaray'ın geçen yıl FCSB'den 4.1 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Teknik Direktör Okan Buruk da oyuncunun başka bir takıma kiralanmasına karar verdi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Geçen sezon Galatasaray'da 26 Süper Lig maçında forma giyen Romen oyuncu 3 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genel olarak vasat bir görüntü çizen genç oyuncu, performansından kaynaklanan mental sorunlar da yaşamıştı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Morutan, Galatasaray'daki son döneminde arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş, sosyal medyadaki tek fotoğraflarıyla da gündeme oturmuştu.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’dan ayrılan Olimpiu Morutan’dan dikkat çeken performans

Galatasaray'ın 4.1 milyon Euro bonservis ücreti ödediği Romen oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Morutan'ı Pisa'ya kiralayan Cimbom, 150 bin Euro kiralama ücreti aldı.

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