Jorge Jesus'tan farklı diziliş! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta evinde Galatasaray'a mağlup olarak ağır bir yara alan sarı-lacivertli ekip maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. Kazanarak aradaki puan farkını azaltmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
15.01.2023 10:53 - Son Güncelleme: 15.01.2023 10:53
Süper Lig'de geçen hafta derbi maçta Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanında moral arıyor. Cuma günü oynayan Cimbom kazanınca puan farkı maç fazlasıyla 7'ye çıkmıştı.
GÖZLER SAMET'TE
Ara transfer dönemi açılır açılmaz sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağlamıştı. Tecrübeli stoper, Gaziantep maç kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jorge Jesus'tan forma bekleyecek.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique sarı kart sınırındaki oyuncular. Bugün kart görmeleri halinde Ümraniye'ye karşı yoklar.