Jorge Jesus’tan farklı diziliş! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

İRFAN CAN CEZALI

Sarı lacivertlilerde bu maç öncesinde üç eksik bulunuyor. İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördüğü için cezalı. PFDK'dan 2 maç ceza almıştı. Joao Pedro ve Nazım Sangare'nin ise sakatlıkları devam ediyor.