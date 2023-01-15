Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'a müjde! Seferoviç PAOK ile dirsek temasında!
Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-Kırmızılılar, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 7 puan fark attı. Galatasaray'da şimdi tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da hem alınacak oyuncular hem de takımdan ayrılacak isimler konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan gazeteci Georgios Sideridis ise Haris Seferovic ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.
Galatasaray'da Hollandalı sol kanat oyuncusu Patrick van Aanholt'un ismi de ayrılacak oyuncular arasında gösteriliyor. Sarı-Kırmızılılar'a transfer olduğundan beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen tecrübeli sol kanat oyuncusu ile yakın zamanda görüşmelerin başlayacağı ve başka bir kulübe transfer olması için tüm kolaylığın sağlanacağı belirtildi.
YILLIK 1.9 MİLYON EURO KAZANIYOR
Cimbom'da Patrick Van Aanholt'un menajerinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, transfer sezonunda başka bir kulübe imza atmazsa sözleşmesinin feshi gündeme gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligin kalan kısmında Hollandalı oyuncudan faydalanmak istemiyor. Van aanholt Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon Euro kazanıyor.
LİGDE SADECE 10 MAÇTA FORMA GİYDİ
Cimbom'un Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in de transfer sezonunda Galatasaray ile yollarını ayırması bekleniyor. İsviçreli golcü Sarı-Kırmızılılarda umduğu oynama sürelerini bulamadı. Bu sezon ligde 10 maçta görev alan 30 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmaların yalnızca 4 tanesine ilk 11'de başladı.
İSVİÇRE MEDYASI DA AYRILIĞI YAZDI
İsviçre'nin Blick gazetesi, Haris Seferovic'in Galatasaray'dan ayrılacağını sayfalarına taşıdı. Tecrübeli futbolcunun yedek oturduğu belirtilen haberde, "Seferovic'in Galatasaray'da bir geleceği yok gibi görünüyor. İşaretler ayrılacağını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. Seferovic, Fenerbahçe ve Hatayspor ile oynanan maçlarda da yedek oturdu.
ONUN DA MALİYETİ BİR HAYLİ YÜKSEK
Galatasaray'da Süper Lig maçlarında skor katkısı yapamayan Haris Seferovic, Türkiye Kupası'nda ise Kastamonu ve Ofspor karşısında birer kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu için Galatasaray, Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. 2022-2023 sezonu için geçerli geçici transferde şarta bağlı satın alma opsiyonu da işletildi. Bu opsiyonun bedeli 2.5 milyon Euro. İsviçreli golcü Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon Euro kazanıyor.
SEFEROVIC PAOK İLE DİRSEK TEMASINDA
Yunan gazeteci Georgios Sideridis ise Haris Seferovic ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Yunan gazeteciye göre İsviçreli golcü PAOK ile dirsek temasında… Yunan ekibinin yıldız golcüyü kiralamak için Galatasaray ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Yunan gazeteci, "Transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.
SİZ ONUN İKİ GOL ATTIĞINA BAKMAYIN
Yunan medyasındaki haberlerde, "Haris Seferovic'in Galatasaray'da iki gol attığına bakmayın! Benfica, Fiorentina, E.Frankfurt gibi büyük takımlarda forma giydi. Benfica'da 27 ve 26 gol attığı sezonlar var. Icardi'nin inanılmaz formu yüzünden yedek kalıyor" yorumları yapıldı.