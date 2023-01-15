Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'a müjde! Seferoviç PAOK ile dirsek temasında!

ONUN DA MALİYETİ BİR HAYLİ YÜKSEK

Galatasaray'da Süper Lig maçlarında skor katkısı yapamayan Haris Seferovic, Türkiye Kupası'nda ise Kastamonu ve Ofspor karşısında birer kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu için Galatasaray, Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. 2022-2023 sezonu için geçerli geçici transferde şarta bağlı satın alma opsiyonu da işletildi. Bu opsiyonun bedeli 2.5 milyon Euro. İsviçreli golcü Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon Euro kazanıyor.