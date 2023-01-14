Juan Mata İspanya'yı Galatasaray Süper Lig'i salladı! "Transfer için en güzel cevabı verdi"
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederken bu karşılaşmada attığı gollerle öne çıkan isimlerden biri de Juan Mata oldu. 2 dakikada 2 gol bulan Juan Mata'nın performansı ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Galatasaray'ın istatistikleri de Süper Lig'e damga vurdu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederken bu karşılaşmada attığı gollerle öne çıkan isimlerden biri de Juan Mata oldu. 2 dakikada 2 gol bulan İspanyol yıldızın performansı ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Peki Juan Mata şu ana kadar Süper Lig'de kaç gol attı, Mata'nın maaşı ve maliyeti ne kadar, İspanya basını Mata için hangi yorumu yaptı? İşte yıldız oyuncu Mata ile ilgili dikkati çeken detaylar ve gelişmeler...
JUAN MATA, HATAY MAÇINDA ŞOV YAPTI
Bu sezon Galatasaray'ın flaş transferlerinden biri olarak dikkatleri üstüne çeken Juan Mata, gün geçtikçe Sarı-Kırmızılılar'a daha yüksek oranda katkı vermeye başladı. Adaptasyon sürecini geride bırakan Juan Mata, Nef Stadı'nda 43 bin taraftarın önünde oynadıkları Hatayspor maçında 2 golle adeta şov yaptı.
GOLLERİ NASIL ATTI?
Dries Mertens'in cezalı olduğu karşılaşmada sahne alan Mata, önce Dubois'nın ortasında Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'i mağlup etti. Ardından ise Mauro Icardi'nin şutunda pozisyonu çok iyi takip etti ve kariyeri adına en rahat gollerden birine imza attı.
5 YIL SONRA DEJAVU
Hatayspor maçının ilk yarısının duraklama dakikalarında 2 gol atan Mata, 2017 Aralık ayında oynanan Manchester United - Leicester City karşılaşmasından bu yana ilk defa 2 gol kaydetti. 5 yıl sonra 2 gol atan Mata, maç sonunda da performansı hakkında konuştu.