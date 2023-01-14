Juan Mata İspanya'yı Galatasaray Süper Lig'i salladı! "Transfer için en güzel cevabı verdi"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederken bu karşılaşmada attığı gollerle öne çıkan isimlerden biri de Juan Mata oldu. 2 dakikada 2 gol bulan İspanyol yıldızın performansı ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Peki Juan Mata şu ana kadar Süper Lig'de kaç gol attı, Mata'nın maaşı ve maliyeti ne kadar, İspanya basını Mata için hangi yorumu yaptı? İşte yıldız oyuncu Mata ile ilgili dikkati çeken detaylar ve gelişmeler...