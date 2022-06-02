Jorge Jesus sonrası gözler ona çevrildi! Fenerbahçe’de Diego Rossi için yeni karar

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Diego Rossi'yi 5.5 milyon Euro'ya alan ve oyuncuyu 10 milyon Euro ile üzerinde bir rakama satarak transferden kâr elde etmeyi planlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelişi ile ise 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar revize edilmek üzere.