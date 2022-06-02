Jorge Jesus sonrası gözler ona çevrildi! Fenerbahçe’de Diego Rossi için yeni karar
Fenerbahçe'de bir süre önce 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılan Diego Rossi'nin yaz transfer döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılması planlanıyordu. Rossi'nin en ciddi talibi olan Flamengo'da daha önce çalışan Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Jorge Jesus'un ise Uruguaylı futbolcuyla ilgili raporu yeniden gözden geçirme kararı aldığı öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un resmen gelmesi ile takımda kartlar yeniden dağıtılıyor…
Sarı-Lacivertliler'in geçen sezonun başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi'nin 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bir süre önce yönetim tarafından kullanılmıştı.
KARAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Diego Rossi'yi 5.5 milyon Euro'ya alan ve oyuncuyu 10 milyon Euro ile üzerinde bir rakama satarak transferden kâr elde etmeyi planlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelişi ile ise 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar revize edilmek üzere.
En ciddi talibi Jesus'un daha önce çalıştırdığı Brezilya ekibi Flamengo olan Rossi için Portekizli adamın satış kararının şimdilik askıya alınmasını istediği ve Uruguaylı futbolcuyu kampta görmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.