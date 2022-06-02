Sezon sonu itibariyle sözleşmeleri biten yıldızlar kulüplerinden ayrılıyor!

Manchester United'ın çok şey beklediği ancak kulübün beklediği seviyeye asla ulaşamayan Jesse Lingard da sözleşmesi biten yıldızlar kervanına katıldı. 29 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpten Haziran ayı itibariyle ayrıldı ve bonservisini eline aldı. 2020/21 sezonunda West Ham'a kiralanan ve iyi performans gösteren Lingard, Manchester United taraftarlarını heyecanlandırmıştı ancak bu sezon kırmızı forma ile yine beklenin uzağında kaldı.