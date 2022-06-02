Sezon sonu itibariyle sözleşmeleri biten yıldızlar kulüplerinden ayrılıyor!
Dünyaca ünlü kulüplerin tüm dünya tarafından tanınan yıldız futbolcuları, Haziran ayı itibariyle sözleşmelerinin sonuna geldi. Tüm futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği isimler, bonservis bedeli ödemeden transfer edilebilecek.
Haziran ayının gelmesi ile birlikte dünyaca ünlü yıldızlar, kulüpleri ile olan sözleşmelerinin sonuna geldi. Birbirinden büyük kulüplerin formalarını terleten bu yıldızlar, yeni serüvenlere yelken açmak için kulüpleriyle olan sözleşmelerini yenilemedi. İşte dev kulüpler ile olan sözleşmeleri biten dev oyuncular...
EURO 2020'de Danimarka forması ile çıktığı Finlandiya karşılaşmasında kalp krizi geçiren ve akıllara kazınan görüntüler ortaya çıkaran olay sonrasında futboldan yaklaşık 1 yıl uzak kalan Christian Eriksen, 2022 sezonunun devre arasında Brentford ile anlaşma sağlanmıştı. Yıldız orta saha, Brentford ile 11 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.
Manchester United'ın çok şey beklediği ancak kulübün beklediği seviyeye asla ulaşamayan Jesse Lingard da sözleşmesi biten yıldızlar kervanına katıldı. 29 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpten Haziran ayı itibariyle ayrıldı ve bonservisini eline aldı. 2020/21 sezonunda West Ham'a kiralanan ve iyi performans gösteren Lingard, Manchester United taraftarlarını heyecanlandırmıştı ancak bu sezon kırmızı forma ile yine beklenin uzağında kaldı.
Arsenal'de kaptanlık görevi yürüten ve attığı gollerle kritik galibiyetleri getiren Alexandre Lacazzette de sözleşmesi sona erecek bir diğer yıldız olarak dikkat çekiyor. 2017 yılında Arsenal ile sözleşme imzalayan ve o günden itibaren etkili futboluyla taraftarların gönlünü kazanan Lacazette, Haziran ayı itibariyle serbest statüde olacak.
'Notre Dame' lakaplı yıldız İtalyan futbolcu Andrea Belotti, Haziran ayı itibariyle sözleşmesi bitecek bir diğer isim konumunda bulunuyor. 2021 yılında milli forma ile Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan ve Serie A'da rakip takımlara her daim tehlike oluşturan yıldız golcü, 30 Haziran tarihinde resmen serbest kalacak. Kulübü Torino ile 251 maça çıkan ve 113 gol 28 asist ile katkı sağlayan Belotti, serbest kalan bir diğer yıldız olacak.