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Ersin Destanoğlu'na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...

Beşiktaş kalesinde müthiş bir performans gösteren Ersin Destanoğlu yurt dışında çok sayıda kulübün transfer gündemine girmiş durumda... Genç file bekçisinin ismi birçok kez transfer dedikoduları ile anılsa da şu ana kadar Siyah-Beyazlı yönetime resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre uzun süredir Ersin Destanoğlu'nu takip eden Fransız ekibi Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
20.07.2022 12:08 - Son Güncelleme: 20.07.2022 12:08
Ersin Destanoğlu’na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...

Beşiktaş kalesinde müthiş bir performans gösteren Ersin Destanoğlu yurt dışında çok sayıda kulübün transfer gündemine girdi.

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Ersin Destanoğlu’na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...

Genç file bekçisinin ismi birçok kez transfer dedikoduları ile anılsa da şu ana kadar Siyah-Beyazlı yönetime resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak takvim.com.tr önemli bir detaya ulaştı.

Ersin Destanoğlu’na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...

ERSİN DESTANOĞLU'NA FRANSA'DAN TALİP VAR

Takvim.com.tr'nin ualştığı bilgilere göre Ersin Destanoğlu'nu takip eden Fransız ekibi Nice Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ersin Destanoğlu’na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...

Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Fransız kulübü bir süredir Yann Sommer ile görüşüyordu.

Ersin Destanoğlu’na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...

Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ta forma giyen İsviçreli kalecinin transferi için büyük uğraş veren Nice'in başarıya ulaşamadığı belirtiliyor.

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