Ersin Destanoğlu'na Fransız talip! Teklif için geliyorlar...
Beşiktaş kalesinde müthiş bir performans gösteren Ersin Destanoğlu yurt dışında çok sayıda kulübün transfer gündemine girmiş durumda... Genç file bekçisinin ismi birçok kez transfer dedikoduları ile anılsa da şu ana kadar Siyah-Beyazlı yönetime resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre uzun süredir Ersin Destanoğlu'nu takip eden Fransız ekibi Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
20.07.2022 12:08 - Son Güncelleme: 20.07.2022 12:08
Beşiktaş kalesinde müthiş bir performans gösteren Ersin Destanoğlu yurt dışında çok sayıda kulübün transfer gündemine girdi.
ERSİN DESTANOĞLU'NA FRANSA'DAN TALİP VAR
Takvim.com.tr'nin ualştığı bilgilere göre Ersin Destanoğlu'nu takip eden Fransız ekibi Nice Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.