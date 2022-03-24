İtalyan basınına konuşan Fatih Terim’den Hakan Çalhanoğlu ve Milli Takım sözleri

Portekiz'in çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Terim, "Portekiz maçı çok zor olacak ve Dünya Kupası'nın favorileri arasında gözüken bir takım. Eğer Portekiz'i elersek bu kez tüm zamanların en büyük favorilerinden olan İtalya ile karşılaşacağız.