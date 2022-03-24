İtalyan basınına konuşan Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu ve Milli Takım sözleri
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz maçı öncesi İtalyan basınına konuştu. Terim, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Portekiz'in çok güçlü bir takım olduğunu ancak Türkiye'nin de sansasyonel başarılara imza atabilen bir alışkanlığı bulunduğunu vurguladı.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Ay-Yıldızlılar'ın bu akşam 22.45'te Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda deplasmanda Portekiz ile oynayacağı maç öncesi İtalyan basınına konuştu.
Önceki gün dev maç ile ilgili Portekiz'in Record gazetesine röportaj veren Terim, bu kez La Gazzetta dello Sport'a konuştu ve Türkiye ile Portekiz arasında son derece zorlu bir mücadelenin geçeceğini söyledi.
Portekiz'in çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Terim, "Portekiz maçı çok zor olacak ve Dünya Kupası'nın favorileri arasında gözüken bir takım. Eğer Portekiz'i elersek bu kez tüm zamanların en büyük favorilerinden olan İtalya ile karşılaşacağız.
Elbette yol bizim için kolay değil ama geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin 2008 Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi çoğu zaman imkansız gibi görünen sansasyonel başarılara imza attığını görüyoruz" dedi.
Türkiye'nin önemli futbolcuları ve potansiyelli gençleri olduğunu ifade eden Terim, takımımızla ilgili"Çok önemli ve değerli oyuncularımız var. Bana göre artık bir fenomen haline gelen, Seria A şampiyonu olan Hakan Çalhanoğlu'na güvenebiliriz.