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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz medyasından A Bola, Fenerbahçe'nin son dönemlerde performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncusu Miguel Crespo'ya dikkat çekti. Gazete, Portekizli oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
24.03.2022 12:44 - Son Güncelleme: 24.03.2022 12:44
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

A Bola, sahada bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çeken yıldız oyuncu için 'Bay Duracell" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

Gazete, Miguel Crespo ile ilgili olarak, "Süper Lig'de son dönemde en dikkat çekici isimlerden. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye getirdiği Crespo İsmail Kartal'la büyük bir çıkışa imza attı" sözlerine yer verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

Crespo'nun Ocak ayında Atletico Madrid ve Everton'un radarına girdiğini belirten gazete, "Fenerbahçe'nin toparlanmasında büyük pay sahibi…" sözleriyle Portekizli orta saha oyuncusunu övgüler yağdırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

A Bola, Crespo'nun sözlerine de yer verdi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'deki kariyeri ile ilgili olarak, "Süper Lig'de ikinciliğe ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumdayız.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

Bu büyüklükte bir kulübü temsil etmek, kazanma baskısını artırıyor. Gelecek bizim adımıza daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell

25 yaşındaki Crespo, Süper Lig'de bu sezon 1 gol atarken 2 de asist yaptı… Saha içindeki enerjisiyle Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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