Son dakika Fenerbahçe haberleri... Miguel Crespo Portekiz medyasında gündemden düşmüyor: Bay Duracell
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz medyasından A Bola, Fenerbahçe'nin son dönemlerde performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncusu Miguel Crespo'ya dikkat çekti. Gazete, Portekizli oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.
A Bola, sahada bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çeken yıldız oyuncu için 'Bay Duracell" ifadelerini kullandı.
Gazete, Miguel Crespo ile ilgili olarak, "Süper Lig'de son dönemde en dikkat çekici isimlerden. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye getirdiği Crespo İsmail Kartal'la büyük bir çıkışa imza attı" sözlerine yer verdi.
Crespo'nun Ocak ayında Atletico Madrid ve Everton'un radarına girdiğini belirten gazete, "Fenerbahçe'nin toparlanmasında büyük pay sahibi…" sözleriyle Portekizli orta saha oyuncusunu övgüler yağdırdı.
A Bola, Crespo'nun sözlerine de yer verdi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'deki kariyeri ile ilgili olarak, "Süper Lig'de ikinciliğe ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumdayız.
25 yaşındaki Crespo, Süper Lig'de bu sezon 1 gol atarken 2 de asist yaptı… Saha içindeki enerjisiyle Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.