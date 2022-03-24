Vav TV İzle
Haberler Spor Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz karşısında. Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
24.03.2022 18:32 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:33
Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Türk Milli Takımı, Portekiz ile bu gece hayati bir maça çıkıyor… Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında tek hedef Portekiz'i deplasmanda devirmek… Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Portekiz Milli Takımı'nda bu gece Cristiano Ronaldo takımının en büyük kozu olacak. Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler dikkat çekiyor…

Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Cristiano Ronaldo, UEFA üyesi 54 ülkenin 34'üne gol atmayı başardı. Gol atamadığı 20 ülkeden biri ise Türkiye… Ay-Yıldızlılar'ın savunma oyuncuları Serdar Aziz, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye bu maçta çok iş düşüyor,

Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Türkiye, Portekiz ile oynadığı son maçta (2012 yılı) rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti. Gollerimizi Umut Bulut (2) ve Pepe (kendi kalesine) atmıştı.

Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Şu an Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı. Teknik Direktörlük koltuğunda ise Abdullah Avcı vardı.

Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Ay-Yıldızlılar kritik bugün oynanacak maçı kazanırsa, İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. O maç Salı günü Konya'da oynanacak.

Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...

Milliler o maçı da geçmesi durumunda Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

SON DAKİKA