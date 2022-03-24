Özel haber - Tarih tekerrürden ibarettir! Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler...
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz karşısında. Portekiz-Türkiye maçı öncesi ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
24.03.2022 18:32 - Son Güncelleme: 24.03.2022 18:33
Cristiano Ronaldo, UEFA üyesi 54 ülkenin 34'üne gol atmayı başardı. Gol atamadığı 20 ülkeden biri ise Türkiye… Ay-Yıldızlılar'ın savunma oyuncuları Serdar Aziz, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye bu maçta çok iş düşüyor,