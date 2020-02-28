İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...
Milan'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı sıkça Süper Lig ekipleriyle anılan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda Galatasaray forması giyebileceği iddia edildi. İşte İtalyan basınında yer alan o iddialar...
28.02.2020 16:16
- Son Güncelleme: 28.02.2020 16:16
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında, 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Aslan, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.
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