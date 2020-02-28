İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'da sürpriz gelişme... Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında, 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Aslan, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

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