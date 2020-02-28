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İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

Milan'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı sıkça Süper Lig ekipleriyle anılan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda Galatasaray forması giyebileceği iddia edildi. İşte İtalyan basınında yer alan o iddialar...

28.02.2020 16:16 - Son Güncelleme: 28.02.2020 16:16
İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray'da sürpriz gelişme... Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında, 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Aslan, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

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İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

Calciomercato.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu flörtü son sürat devam ediyor.

İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

Daha önce sarı kırmızılıların İtalyan devine 6 milyon euroluk bonservis bedeli önerildiği hatırlatılan haberde, Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği yazıldı.

İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

PIOLI'NIN VAZGEÇİLMEZİ
Ayrıca Hakan Çalhanoğlu ile ilgili verilen ara başlıkta İtalyan devi Milan'ın teknik direktörü Pioli için Hakan Çalhanoğlu'nun 'vazgeçilmez' olduğu bilgisine de yer verildi.

İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, sağ iliopsoas kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino maçının kadrosundan çıkartılmıştı. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 24 müsabakada 5 gol 1 asistle oynarken, 1965 dakika sahada kalmıştı.

İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...
İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor...
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