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Fatih Terim gözünü şampiyonluğa dikti! "O haftayı lider geçen şampiyon olur"
Fatih Terim gözünü şampiyonluğa dikti! "O haftayı lider geçen şampiyon olur"
Süper Lig'de üst üste oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak zirveye yaklaşan Galatasaray, şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geldi. Gençlerbirliği'ni de yenerek zirve yürüyüşünü sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim şampiyonluk kehanetinde bulundu.
28.02.2020 09:37
- Son Güncelleme: 28.02.2020 09:37
Fenerbahçe derbisinin kazanılmasından sonra Galatasaray'da futbolcuların şampiyonluğa olan inançları zirveye çıkmış durumda...
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Zirveye geçen sezondan çok daha çabuk yaklaştıklarını iddia eden futbolcular, bu sezon şampiyonluğun geçen sezondan çok daha kolay geleceğine inanıyorlar.
Ancak şampiyonluğun kolay olmadığını ve bundan sonra da tek yumruk olarak hareket etmeleri gerektiğini birbirlerine anlatıyorlar.
FALCAO'YU HIRS BASTI
Fenerbahçe maçında formasına kavuşan ve gollü bir başlangıç yapan Falcao, G.Birliği karşısında da Terim'in silahı olacak.
TERİM'DEN KEHANET!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ''30. haftayı lider geçen şampiyonluğa ulaşır'' kehanetinde bulundu.