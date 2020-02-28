Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.