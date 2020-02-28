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Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

28.02.2020 22:40 - Son Güncelleme: 28.02.2020 22:40
Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

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Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" ve "Kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek

Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek

iŞTE O KARELER

Alanyaspor - Beşiktaş maçında tribünlerden Mehmetçik'e destek
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