İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı
Fenerbahçe'nin yaz döneminde renklerine bağladığı Max Kruse, maç seremonisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündeme gelmiş ve bu hareketi takdir edilmişti. Tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Max Kruse, bir Türk gibi yaşamaya iyice alıştı. Çaydan vazgeçemeyen Kruse, tek favorisini de açıkladı.
23.10.2019 09:47
- Son Güncelleme: 23.10.2019 09:55
İstiklal Marşı'nı söylerken görüntülendikten sonra büyük sempati duyulan futbolcu, ülkemize geldiği günden bu yana bizden biri gibi yaşamaya çalışıyor.
Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşımızı okudu
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