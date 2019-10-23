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İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı

Fenerbahçe'nin yaz döneminde renklerine bağladığı Max Kruse, maç seremonisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündeme gelmiş ve bu hareketi takdir edilmişti. Tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Max Kruse, bir Türk gibi yaşamaya iyice alıştı. Çaydan vazgeçemeyen Kruse, tek favorisini de açıkladı.

23.10.2019 09:47 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:55
İstiklal Marşı'nın okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı

O ARTIK BİZDEN BİRİ

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, artık bizden biri... Onu artık sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye seviyor.

İstiklal Marşı'nın okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı

İstiklal Marşı'nı söylerken görüntülendikten sonra büyük sempati duyulan futbolcu, ülkemize geldiği günden bu yana bizden biri gibi yaşamaya çalışıyor.

Fenerbahçeli Max Kruse ve Galatasaraylı Babel İstiklal Marşımızı okudu

İstiklal Marşı'nın okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı

"Türk yemekleri muhteşem" diyen Kruse; çayı iki şekerli içiyor.

İstiklal Marşı'nın okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı

Özel Türkçe dersleri alıyor, izin günlerinde çarşı pazar dolaşıp alışveriş yapıyor, camileri geziyor.

İstiklal Marşı'nın okuyan Max Kruse artık bizden biri! Tek favorisini açıkladı

Atatürk'e hayranlık duyuyor ve tarihimiz hakkında kitaplar okuyor.

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