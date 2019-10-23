Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

Sezona iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar da başladı. Mutlak şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte eksik bölgeler için rapor hazırlayan Ersun Yanal, yönetimden transfer istedi. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ocak ayında 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

23.10.2019 09:25 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





