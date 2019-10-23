GaleriSpor

Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

Sezona iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar da başladı. Mutlak şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte eksik bölgeler için rapor hazırlayan Ersun Yanal, yönetimden transfer istedi. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ocak ayında 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

23.10.2019 09:25 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:25
Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

Fenerbahçe ocak ayında transfer şov yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

Bu sezon şampiyonluk için kenetlenen sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde birçok isme imza attırmıştı.

Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyonluk yolunda büyük önem taşıdığınıın farkında olan teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

Deneyimli teknik adamın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transferdeki yol haritasını belirledi.

İşte Fenerbahçe'nin 3 transfer hedefi...

Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden! Ocakta transfer operasyonu

MESUT OCAKTA İSTANBUL'DA!
Bu sezon Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil için yeni iddialar ortaya atılıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!
Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!