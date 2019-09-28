Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken görüntüler yaşandı.

Maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarların hiç beklemediği bir olay yaşandı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, İstiklal Marşımızı okudu.

İşte o anlar:

Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.