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  • 28.09.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 20:42

li ve lı Babel okudu

'in 6. haftasında ile 'nin karşılaştığı dev maçta seromonide İstiklal Marşı okunurken dikkat çeken görüntüler yaşandı. Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel okudu.

Kruse ve Babel İstiklal Marşımızı okudu

'in 6. haftasında ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken görüntüler yaşandı.

Maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunduğu sırada taraftarların hiç beklemediği bir olay yaşandı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Alman futbolcu ile Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, okudu.
İşte o anlar:

Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır.

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