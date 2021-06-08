İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

Son dakika spor haberleri | Fransa'da gösterdikleri performans ile Lille'in zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için Sevilla'nın devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibin bu transferler için kesenin ağzını açtığı ve iki isim için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

08.06.2021 15:21 - Son Güncelleme: 08.06.2021 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





