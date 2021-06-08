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İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

Son dakika spor haberleri | Fransa'da gösterdikleri performans ile Lille'in zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için Sevilla'nın devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibin bu transferler için kesenin ağzını açtığı ve iki isim için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

08.06.2021 15:21 - Son Güncelleme: 08.06.2021 15:22
İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

10 yıl aradan sonra Fransa Ligi'nde Lille formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen sıraya girdi.

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İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

Lille scoutlarının büyük başarısıyla İstanbulspor'dan transfer edilen ve 2018 yılında kontratına 1 milyon Euro ödenen Zeki Çelik'in aradan geçen 3 yıl içerisinde piyasasını 20 milyon euro'ya çıkarması parmak ısırtırken, 24 yaşındaki sağ bekin İngiliz devleriyle adının anılması dikkatlerden kaçmıyor.

İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

Tottenham, Manchester United, Milan gibi kulüplerin transfer listesinde bulunduğu ifade edilen Zeki Çelik'in EURO 2020 performansı merakla beklenirken, yıldız futbolcunun şampiyonlukta 4 gol 2 asistlik istatistiği ise Galteri'i bir hayli memnun etmişti.

İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

Cuma günü İtalya Milli Takımı ile oynanacak maçta büyük bir ihtimalle ilk 11'de olması beklenen Zeki Çelik'e ilk resmi teklifin yapıldığı bildirildi.

İşte Sevilla'nın Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik teklifi! Lille paraya doyacak

Bu sezon La Liga'yı 4.sırada bitiren Sevilla'nın Zeki için girişimlere başladığı belirtilirken, Monchi'nin ayrıca Yusuf Yazıcı'yı da istediği kaydedildi.