Fenerbahçe'de hoca koltuğuna sürpriz aday
Süper Lig'de bu yıl da şampiyon olamayan Fenerbahçe'de kupa hasreti 7 sezona çıktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile de yollarını ayırdıktan sonra arayışa başlayan sarı-lacivertli ekip için Rafa Benitez, Paulo Sousa gibi isimlerin adı geçerken, sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...
08.06.2021 12:24
- Son Güncelleme: 08.06.2021 12:24
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da öncelik gündem teknik direktör...
Spartak Moskova takımından ayrılan Alman teknik adam Domenico Tedesco ile Portekizli Luis Castro'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.
İtalyan asıllı Tedesco'nun menajerinin, sarı-laciverli kurmaylarla bir görüşme yaptığı belirtiliyor.
Luis Castro ise Shakhtar Donetsk'i 2019-20'de şampiyon yapmıştı. İki teknik direktör de boşta.