Fenerbahçe'de hoca koltuğuna sürpriz aday

Süper Lig'de bu yıl da şampiyon olamayan Fenerbahçe'de kupa hasreti 7 sezona çıktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile de yollarını ayırdıktan sonra arayışa başlayan sarı-lacivertli ekip için Rafa Benitez, Paulo Sousa gibi isimlerin adı geçerken, sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...

08.06.2021 12:24 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





