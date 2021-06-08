Fenerbahçe'den iki bomba birden! Edin Visca ve Cengiz Ünder transferinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır lig ve kupada zafere hasret kalan Fenerbahçe, bu kez transferde işi sıkı tutarak zafere ulaşmak istiyor. Yeni hoca arayışları süren sarı-lacivertli ekipte bir yandan da transfer çalışmaları çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Başakşehir'in yıldız oyuncusu Visca'ya kancayı takan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i de kadroya katmak için büyük bir çaba sarfediyor. İşte transfer operasyonuyla ilgili detaylar...

08.06.2021 15:42 - Son Güncelleme: 08.06.2021 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





