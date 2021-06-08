Fenerbahçe'den iki bomba birden! Edin Visca ve Cengiz Ünder transferinde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır lig ve kupada zafere hasret kalan Fenerbahçe, bu kez transferde işi sıkı tutarak zafere ulaşmak istiyor. Yeni hoca arayışları süren sarı-lacivertli ekipte bir yandan da transfer çalışmaları çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Başakşehir'in yıldız oyuncusu Visca'ya kancayı takan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i de kadroya katmak için büyük bir çaba sarfediyor. İşte transfer operasyonuyla ilgili detaylar...
08.06.2021 15:42
- Son Güncelleme: 08.06.2021 15:56
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan da hoca arayışları devam ediyor.
HOCA SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ
Geçtiğimiz sezon birçok transfer ile kaliteli bir kadro kuran Kanarya, teknik direktör konusunda ise beklediğini bulamamıştı. Fenerbahçe'de Erol Bulut ile sezona başlanmış ardından Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti.
"RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"
Genç teknik adamın da deneyimsiz olması sebebiyle başkan Ali Koç, "Hem Emre'yi hem de kulübü riske atmamak adına yolların ayrılmasına karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon çok tecrübeli ve yıldız bir hocayı takımın başına getirmek istiyor. Öte yandan ise transferde de vakit kaybetmek istemiyor.
Seçim ve teknik direktör gündemiyle uğraşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını ise arka plana atmadı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Kanarya, yeni sezona kadrosuna önemli takviyeler yaparak başlamak istiyor.