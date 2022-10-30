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Haberler Spor SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim'i geçti!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim'i geçti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekmişti. Ancak daha sonra gelen üst üste kötü sonuçlar, siyah-beyazlı ekipte Fransız çalıştırıcının görevine son verilmesine neden oldu. Valerien Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş, ikinci döneminde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmayı başardı. Şenol Güneş, bu galibiyetiyle Fatih Terim'i geride bırakırken, maç sonunda ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları&hellip;

30.10.2022 20:40 - Son Güncelleme: 30.10.2022 20:40
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim’i geçti!

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta taraftarlarını mutlu etti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim’i geçti!

Puanını 22'ye yükselten siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş de 200. resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim’i geçti!

Daha önceki döneminde Beşiktaş'ın başında 199 resmi müsabakaya çıkan Güneş böylelikle siyah-beyazlı takımında başındaki galibiyet sayısını da 117'den 118'e yükseltti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim’i geçti!

Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesinde çiçek atarak "hoş geldin" dediği teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından oyuncularıyla birlikte Beşiktaş tribünlerini selamlarken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş ilk maçında Fatih Terim’i geçti!

CENK TOSUN İLK 11'E GOLLE DÖNDÜ
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez ilk 11'de forma verdiği Cenk Tosun, 2022-2023 sezonunda bu şansı iyi değerlendirdi ve 2 gol birden attı.

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